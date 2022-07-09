تامر حسني يرد على هنا الزاهد بعد منشورها عن "بحبك"

الفجر الفني
تامر حسني
تامر حسني
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رد النجم تامر حسني، على الفنانة هنا الزاهد بعد منشورها الذي كتبته عن فيلم “بحبك”، حيث أبدت سعادتها بنجاح دورها.

 

وعلق حسني قائلا: "يا هنا مليون مبروك نجاحك أنا شوفته بعين جديدة العين اللى وعدتك بيها ودلوقتي ربنا بيجازينا كل خير مش بس عشان تقدم إيرادنا في مصر والوطن العربى، لا عشان رضى الجمهور ودا أهم شيء".

 

وأضاف "إحساسنا كلنا وصل للناس عشان صدقنا بعض وانتي الحقيقة ممثلة خطيرة وارجعي للبوست اللي كتبته عنك قبل الفيلم كنت قايل إنك هتبقى أخطر ممثلات مصر في الجيل الحالي، وإن شاء الله تكملى كدة".

 

وقال في نهاية حديثه: "متشكرينيش على إخلاصي ليكوا ده واجب عليا كمخرج ومؤلف إنكم كلكم تكونوا في أحسن صورة، والجمهور قال كلمته افرحي بنجاحك وبقلبك الجميل".

 

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