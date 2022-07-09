دكتور شيماء فوزي تكتب: (أضحى مبارك) والأغذية المدعومة

تستقبل الأسر المصرية ايام عيد الاضحى المبارك، والاستعدادات دائما مكلفة للموائد والأضاحي.

لذلك استعدت الدولة المصرية لدعم المواطن وتخفيف العبء عن كاهل محدودي الدخل خصيصا.

حيث قدمت وزارة الزراعة بمنافذ البيع المختلفة التابعة لها التي تصل إلى 187 منفذ موزعة علي كافة انحاء الجمهورية بالمحافظة المختلفة،اللحوم والمواد الغذاءية بأسعار اقل من السوق تصل 20%، وبها جميع انواع المواد الغذاءية الطازجة تحت رقابة الدولة بمواصفات عالية الجودة، هذا بالاضافة إلى سيارات بيع متجولة تابعة لوزارة الزراعة، كما فتحت باب استلام الاضاحي حيث تم استيراد 104 الف راس ماشية من الخارج خلال الساعات الماضية.

هذا بالاضافة إلى مبادرة وزارة الداخلية ( كلنا واحد) التي توفر اكتر من 993 منفذ بيع للسلع الاستهلاكية والغذاية الطازجة باسعار اقل من سوق ما بين 20% وتصل في بعض السلع إلى 60% عن الاسواق.

كما لها المبادرة تعاقدات مع الاسواق التجارية الكبري والمولات، ومتواجد ة بالميادين الرءيسية بمختلف أنحاء الجمهورية في كل المحافظات،ولها ايضا

عربات بيع متنقلة لتصل إلى المناطق المتطرفة ومحدودي الدخل.

وهناك ايضا مجمعات الاهرام الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين ذات الاسعار المداومة.

كل هذا يعبر عن احساس الإدارة العليا في الدولة والوزارت المختلفة بالمواطن المصري ومساندتة لها في مختلف المناسبات الدينية والأعياد وحتي في دخول المدارس مثل مبادرة ( اهلا بالمدارس).

كل ذالك لمقاومة جشع التجار ومتجارتهم بالمستهلك أو المزايدة بالاسعار ، هذا بالاضافة إلى الحملات التموينية للتفتيش علي التجار.

لان المزايدة علي المواطن امرا لم يعد مقبولا في ظل الجمهورية الجديدة الداعمة للمواطن المصري بمختلف شراءحة وخاصة محدودة الدخل

لذالك يهل عيد الاضحي المبارك وجميع مواءد المصريين عامرة، دون المعاناة المادية أو مشكلات اقتصادية والغذاء والامن الغذاءي هو جزء لا يتجزء من الامن القومي وهذا ما تحرص علية الدولة المصرية بمختلف مؤسستها وما تم فعلة

فعليا علي ارض الواقع،لذا فالاضحي هذا

العام مختلف...وكل عام وكل المصريين بخير.

الدكتورة / شيماء فوزي عزيز