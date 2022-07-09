أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 9 يوليو 2022

الاقتصاد
الدولار - أرشيفية
الدولار - أرشيفية
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استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 9 يوليو 2022،   ليسجل  سعر صرف الدولار في  متوسط  العاملات 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.

 

 


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 

18.76 جنيه للشراء

18.82 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

 

18.76 جنيه للشراء

18.82 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

 

18.78 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

 

18.77 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

 

18.78 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

 

18.74 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

 

18.794 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

 

18.79 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

 

18.77 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك البركة

 

18.73 جنيه للشراء

و18.81 جنيه للبيع.

 

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