أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 9 -7-2022

الاقتصاد
الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية
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 استقرت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم السبت 9 يوليو اول ايام عيد الاضحي المبارك، وسط ارتفاعات طفيفة في اسعارها عالميا.

 

أسعار الذهب اليوم

 

عيار 18 سجل 848.5 جنيها
عيار 21 سجل 990 جنيها

عيار 24 سجل 1131.5 جنيها

الجنيه الذهب 8705 جنيه

 

أسعار الذهب عالميا

 

صعد الذهب على نحو طفيف اليوم الجمعة مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على مسار أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية أسابيع بعدما قوضت الطلب على المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 0323 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1744.07 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 % إلى 1740.50 دولار.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بعد مكاسب في الجلستين السابقتين وهو ما دعم الذهب الذي لا يدر فائدة ثابتة.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته منذ 2002، الأمر الذي أبقى الذهب المقوم بالدولار قرب أدنى مستوى في تسعة أشهر الذي بلغه يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 19.23 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 874.52 دولار للأوقية، لكن كليهما يتجه صوب خسائر أسبوعية.

وصعد البلاديوم 0.5 % إلى 2000.68 دولار للأوقية وزاد بنحو 2% خلال الأسبوع.

 

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