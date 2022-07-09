محافظ الدقهلية.. ذبح 394 أضحية وتوزيعها على الأسر الأولي بالرعاية

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت عقب الانتهاء من تأدية صلاة العيد يرافقه الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ بحضور ذبح الأضاحي من داخل مجزر طنامل بمركز اجا، وزيارة المرضي والأيتام وذوي الهمم ليقدم لهم التهنئة بالعيد.

و شهد "مختار" ذبح الأضاحي من داخل مجزر طنامل بمركز أجا، وتوجه إلى جمعية الشبان المسلمين للقاء ذوي الهمم لتقديم التهنئة لهم بمناسبة العيد وقدم لهم الهدايا، كما قام بزيارة جمعية المساعي الخيرية للأيتام بالمنصوره والتقى بالأطفال وقدم لهم الهدايا بمناسبة العيد وأيضًا قام بزيارة مستشفي التأمين الصحي بسندوب لتقديم التهنئة إلى المرضي واطمئن علي صحتهم وقدم لهم الهدايا.

محافد الدقهلية يزور الايتام ويشهد ذبح الأضاحي

وأشار “المحافظ” إلى أنه سيتم ذبح 394 أضحية وتوزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي المحافظة مقدمة من مؤسسات المجتمع المدني من خلال التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية وعدد من الجمعيات.

محافد الدقهلية يزور الايتام ويشهد ذبح الأضاحي

وقال "مختار" ادخلوا الفرح والسرور علي ابنائنا الايتام وذوي الهمم والمرضي وكبار السن في هذا اليوم المبارك واجعلوا هذا اليوم يوم بهجه وسرور عليهم.

محافد الدقهلية يزور الايتام ويشهد ذبح الأضاحي

جاء ذلك بحضور النائب وحيد فوده عضو مجلس النواب، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتورة رشا مصطفي مدير مستشفي التأمين الصحي بسندوب، والمحاسب المتولي عبدالعال رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة، وحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا وممثلي الجمعيات الأهلية.