أسعار الأسماك فى مصر اليوم السبت 9-7-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

شهدت أسعار الأسماك فى مصر اليوم السبت استقرارا ملحوظا، حيث سجل البلطى مقاس رقم 1 سعر 29 إلى 35 جنيها بسوق الجملة، والبلطى مقاس 2 من 22 إلى 25 جنيها، والبلطى الأسوانى من 20 إلى 40 جنيها، والفيليه البلطى 30 إلى 160 جنيها وقشر البياض 30 إلى 160 جنيها.

وسجل سعر البياض الأملس مقاس 1 تسجيل مستويات 60 إلى 110 جنيهات وقراميط 10 إلى 20 جنيها والثعابين 50 إلى 250 جنيها والمكرونة الخليجى من 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 70 إلى 83 جنيها والبرانيس الإسكندرانى 70 إلى 78 جنيها.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها، والبرانيس الإسكندرانى 55 إلى 65 جنيها والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها وسمك موسى 90 إلى 150 جنيها والكابوريا 30 إلى 130 جنيها. وبلغ سعر الجمبرى الجامبو مقاس 2 ما قيمته 155 إلى 255 جنيها والجمبرى مقاس 2 مجمد بلغ 90 إلى 170 جنيها والجمبرى مقاس 3 من 170 إلى 140 جنيها.


 

Advertisements

الأكثر قراءة

مصرع طالب سقط عليه "عجل الأضحية" من الطابق الثاني ببني سويف

حقيقة فيديو يظهر قائد سيارة يعرض حياته والآخرين للخطر بالإسكندرية

عاجل.. الأهلي يمنع نجمه من الرحيل

وفاة فنان شهير عن 82 عاما

موعد صلاة عيد الأضحي في سوهاج

كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقناة الناقلة

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 بمحافظة سوهاج

أسعار الأسماك فى مصر اليوم السبت 9-7-2022