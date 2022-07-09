ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 6.1% بالصين

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال المكتب الوطني للإحصاء بالصين السبت 9 يوليو تموز، إن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 6.1% على أساس سنوي في يونيو حزيران بعد ارتفاعه 6.4% في مايو أيار.

وكان ذلك أكبر مما توقعه استطلاع لرويترز بارتفاع المؤشر 6%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.5% عن العام السابق ليتسع من زيادة قدرها 2.1% في مايو أيار، وأشار استطلاع لرويترز إلى أنه كان من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.4%.

واستقر مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري بعد انخفاضه 0.2% في مايو أيار ليتجاوز انخفاضا قدره 0.1% في استطلاع أجرته رويترز.

وأظهر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعض علامات الانتعاش في الأشهر الأخيرة بعد الركود الحاد الناجم عن كوفيد-19 وذلك على الرغم من استمرار الرياح المعاكسة للنمو بما في ذلك ضعف الإنفاق الاستهلاكي والمخاوف من تكرار موجات الإصابة.


 

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