الرئيس الشيشاني يغادر جدة بعد أدائه مناسك الحج

غادر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف جدة بعد أدائه مناسك الحج، حسبما ذكرت وسائل إعلامية، اليوم السبت

وأفادت وسائل إعلامية، يوم الخميس، بأن حجاج بيت الله الحرام توافدوا إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية 8 من ذي الحجة، متبعين ومقتدين بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صورة روحانية وإيمانية.

ومن المقرر أن يحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم سواء داخل مكة أو خارجها، حيث يبقى الحجاج بها إلى ما بعد بزوغ شمس 9 من ذي الحجة، يتوجهون بعدها للوقوف بعرفة (الوقفة الكبرى)، ثم يعودون إليها بعد "النفرة" من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام (10 - 11 - 12 - 13)، ورمي الجمرات الثلاث جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل.