"ف أو ": أسعار المواد الغذائية تتراجع للشهر الثالث





سجل مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية تراجعا طفيفا خلال شهر حزيران (يونيو) للشهر الثالث، حسب ما أعلنته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".



وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 154.2 نقطة في شهر (يونيو) 2022، أي بانخفاض قدره 2.3 في المائة عما كان عليه خلال شهر (مايو).



غير أن المؤشر الذي يتعقب التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية المتداولة عادة في التجارة، ظل أعلى بنسبة 23.1 في المائة مما كان عليه في (يونيو) 2021.

ويعكس هذا التراجع خلال شهر (يونيو) انخفاض الأسعار الدولية للزيوت النباتية والحبوب والسكر في مقابل ارتفاع أسعار الألبان واللحوم.



وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 166.3 نقطة في (يونيو) أي بانخفاض قدره 4.1 في المائة مقارنة بشهر (مايو)، وإن كان لا يزال أعلى بـ27.6 في المائة من مستواه في (يونيو) 2021.



وتراجعت الأسعار الدولية للقمح 5.7 في المائة في (يونيو)، ولكنها بقيت أعلى بـ48.5 في المائة من قيمتها قبل عام من الآن.



ويعزى التراجع خلال شهر (يونيو) إلى التوفر الموسمي من عمليات الحصاد الجديدة في بلدان النصف الشمالي من الكرة الأرضية وتحسن أحوال المحاصيل في بعض من البلدان المنتجة الرئيسة وارتفاع توقعات الإنتاج في الاتحاد الروسي.



وانخفضت أيضا الأسعار الدولية للحبوب الخشنة 4.1 في المائة، ولكنها بقيت أعلى بـ18.4 في المائة من مستوياتها في وقت سابق من العام.



كما انخفضت الأسعار العالمية للذرة 3.5 في المائة من شهر إلى آخر بسبب ارتفاع الكميات الموسمية المتاحة في كل من الأرجنتين والبرازيل وتحسن أحوال المحاصيل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 211.8 نقطة في شهر (يونيو)، أي بتراجع 7.6 في المائة من شهر إلى آخر.



وانخفضت الأسعار العالمية لزيت النخيل بفضل ارتفاع الإنتاج الموسمي في البلدان المنتجة الرئيسة وتوقعات ارتفاع العرض من إندونيسيا.



وفي هذه الأثناء، انخفضت الأسعار العالمية لزيت دوار الشمس وزيت الصويا بسبب انكماش الطلب العالمي على الواردات في أعقاب ارتفاع الأسعار.



وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر 117.3 نقطة خلال شهر (يونيو) أي بتراجع 2.6 في المائة عن مستواه في (مايو)، مسجلا بذلك تراجعا للشهر الثاني على التوالي وأدنى مستوى له منذ شهر فبراير، وذلك بفعل التوقعات الجيدة بالنسبة إلى الكميات المتوافرة عالميا.