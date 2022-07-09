بيتكوين تقفز 13 % في أسبوع





سجلت العملة الرقمية المشفرة بيتكوين أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بفضل عودة جاذبية الأصول الاستثمارية الأعلى مخاطرة في الأسواق العالمية بشكل عام.



وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم ارتفعت خلال الأسبوع الحالي بأكثر من 13 في المائة حتى صباح أمس في لندن.



وتخلت العملة المشفرة عن جزء من مكاسبها بعد وصولها إلى أكثر من 22 ألف دولار للوحدة الواحدة، عقب اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي صباح، الذي أدى إلى تراجع أسواق الأسهم.



كما حققت العملات الرقمية الأخرى مثل إيثر وأفالانش وسولانا مكاسب كبيرة خلال الأيام الأخيرة، وهو ما ساعد على ارتفاع القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية المشفرة في العالم إلى نحو تريليون دولار.

