الدولار يستقر نهاية تعاملات الاسبوع بعد تداولات متقلبه

- لم يطرأ على الدولار تغير يذكر مقابل سلة من العملات يوم الجمعة قبل عطلة نهاية الأسبوع، بعد جلسة متقلبة شهدت ارتفاع وهبوط العملة الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات أن أكبر اقتصاد في العالم خلق وظائف أكثر مما كان متوقعا في يونيو حزيران.

وعزز تقرير الوظائف التوقعات برفع آخر للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسة النقدية هذا الشهر.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 372 ألف وظيفة الشهر الماضي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة 268 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وفي وقت سابق من الجلسة، سجلت العملة الأمريكية مستوى قياسيا مرتفعا جديد خلال عقدين مقابل سلة من العملات، مدعومة بمكاسب مقابل اليورو وسط إشارات على أن اقتصاد منطقة اليورو سوف يدخل في حالة ركود. وارتفع الدولار في خمسة من الأسابيع الستة الماضية.

وفي التعاملات المسائية، استقر مؤشر الدولار في أحدث تداول عند 106.96.

وبعد نشر تقرير الوظائف، يركز المستثمرون الآن على تقرير التضخم يوم الأربعاء.

ويتوقع الاقتصاديون أن يصل مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي إلى أعلى مستوى له في 40 عاما عند 8.8 بالمئة في يونيو حزيران، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز. ومن المتوقع أن يتراجع المؤشر الأساسي الشهري إلى 5.8 بالمئة من ستة بالمئة في مايو أيار.

وانخفض اليورو بنحو ثلاثة بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع، وسط قلق المستثمرين من التأثير الاقتصادي لأزمة الطاقة الناجمة عن حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز من روسيا. وارتفع اليورو في أحدث تعاملات 0.1 بالمئة إلى 1.0176 دولار

ومقابل الين، ارتفع الدولار بنسبة 0.1 بالمئة إلى 136.07 ين.

وحصل الين على دعم لفترة وجيزة من الطلب عليه كملاذ آمن يوم الجمعة بعد إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي أثناء حملته الانتخابية استعدادا لانتخابات برلمانية. وتوفي آبي، أطول زعيم لليابان بقاء في سدة الحكم، في وقت لاحق.