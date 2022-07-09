الاتحاد الآسيوي يعلق على احتمالية غياب الهلال السعودي عن كأس العالم للأندية 2022

قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالتعليق على الأنباء التي ترددت الفترة الأخيرة بشأن نيته في ترشيح الهلال السعودي للمشاركة في النسخة القادمة من كأس العالم للأندية 2022.

وأفادت تقارير سعودية في وقت سابق، بأن هناك إمكانية لمشاركة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2022، ممثلًا عن قارة آسيا؛ بسبب عدم إمكانية تحديد بطل دوري الأبطال الجديد قبل فبراير 2023.

وتأهل إلى مونديال الأندية حتى الآن، كل من الوداد المغربي المتوج بدوري أبطال إفريقيا، وريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، وسياتل ساوندرز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية "كونكاكاف"، بينما لم يتم حسم هوية ممثلي أمريكا الجنوبية وآسيا ومنطقة أوقيانوسيا.

غياب الهلال السعودي عن كأس العالم للأندية

وتواجه بطولة كأس العالم للأندية مشكلة كبيرة أيضا، حيث لم يستقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على البلد المستضيف للنسخة المقبلة حتى الآن، بالإضافة إلى عدم تحديد موعد إقامتها.

وعلق نظال بحران المتحدث الرسمي للاتحاد الآسيوي، على التقارير التي تحدثت عن مشاركة الهلال في مونديال الأندية، قائلا: "نحن لا نعلق على فرضيات".

وواصل بحران: "حتى الآن، لا يوجد أي شيء يتعلق بالمونديال، ولم يتم اتخاذ أي قرار رسمي حتى الآن بترشيح الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية 2022.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الآسيوي: "الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لم يحدد حتى الآن موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية".

وأتم بحران: "عندما يصل إلى الاتحاد الآسيوي الموعد الرسمي للبطولة العالمية؛ وقتها فقط سيتم مناقشة ممثل القارة في هذا الحدث".

جدير بالذكر أن الهلال السعودي توج باللقب الأخير لدوري أبطال آسيا "2021"، بعد فوزه على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بهدفين دون رد، في المباراة النهائيةـ التي أقيمت في الرياض.