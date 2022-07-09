خروجات العيد.. تعرف على أسعار زيارة الأماكن والمتاحف الأثرية

يبحث عدد كبير من المواطنين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، عن أبرز أسعار زيارة الأماكن والمتاحف الأثرية لكي يتنزهون في عيد الأضحى المبارك 2022.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال هذا التقرير، أبرز أسعار تذاكر زيارة الأماكن الأثرية والمتاحف التي يحب الكثيرون الذهاب إليها، خاصة بعد تطبيق أسعار جديدة منذ بداية يوليو الجاري.

أسعار زيارة الأماكن والمتاحف الأثرية

وتوجد العديد من المناطق الأثرية التي يمكنك زيارتها في مختلف أنحاء ومحافظات مصر، مثل:

1- منطقة أهرامات الجيزة التي يمكنك التمتع فيها بالعديد من الأنشطة من ركوب الخيل والجمال والجلوس في كافيه أو مطعم والاستمتاع بالوقت مع الغروب أو ليلا.

2- قلعة صلاح الدين الأيوبي.

3- قصر البارون إمبان.

4- قلعة قايتباي بالإسكندرية.

5- وادي الملوك بالقصر.

6- قصر محمد علي بشبرا.

ويصل سعر تذاكر زيارة تلك الأماكن إلى نحو 60 جنيها للمصري، على أن تكون 30 جنيها للطالب.

كما يمكن أيضا زيارة الأماكن التالية:

1- معبد الكرنك بالأقصر.

2- معبد إدفو بمحافظة أسوان.

3- الدير البحري بالأقصر.

4- معبد الأقصر.

5- معبد فيله بأسوان.

6- معبد كوم أمبو بأسوان.

7- معبد إدفو بأسوان.

ويصل سعر زيارة تلك الأماكن السياحية إلى نحو 40 جنيها للمصري، بينما تصل سعر التذكرة للطالب إلى نحو 20 جنيها.

أماكن خروجات في العيد 2022

وبالنسبة لمحبي الكورنيش والمياه، فيمكنهم اختيار ممشى أهل مصر، الذي جرى افتتاحه في مارس الماضي، إذ يمكنهم التنزه فيه مجانًا دون رسوم، وهو يمتد من الكورنيش ببولاق أبو العلا عند كوبري 15 مايو وحتى كوبري إمبابة.

ويمكن أيضا الاستمتاع بالأجواء التاريخية في شارع المعز ومنطقة خان الخليلي، بشكل مجاني دون أي رسوم.