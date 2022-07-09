حوّش عدياتك.. تعرف على تفاصيل شهادات الادخار في عدد من البنوك

يحرص جميع الآباء والكبار على إعطاء عيدية للصغار أو أبنائهم أيا كانت أعمارهم، ومع قدوم عيد الأضحى المبارك هناك بعض الأشخاص الذين لا يتأخرون عن إعطاء العديدة لذويهم والمقربين منهم.

ويجني العديد من الأشخاص كبارا وصغارا أموالا كبيرة ويسعون إلى ادخارها، وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، تفاصيل شهادات الادخار في عدد من البنوك التي تعتبر ملاذا آمنا للادخار والحصول على أرباح وعوائد.

شهادات الادخار في البنوك

وفيما يلي نعرض تفاصيل شهادة الادخار الخاصة البنك الأهلي المصري وفقا لما ذكره عبر موقعه الرسمي الإلكتروني.

- يتيح البنك الأهلي المصري «الشهادة البلاتينية السنوية» بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها، وهي تعتبر أعلى قيمة شهادة ادخارية بين البنوك.

- مدة الشهادة لا تزيد عن عام واحد، كما يحصل العملاء من خلالها على عائد شهري 18% من قيمة الشهادة.

- يتيح البنك الأهلي المصري لعملائه فرصة الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- ويكون نوع العائد في هذا البنك ثابتا طوال مدة الشهادة.

- كما يتم احتساب العائد بدءا من العمل التالي ليوم الشراء.

- ويمكن ادخار العيدية في عيد الأضحى من خلال بنك مصر الذي يتيح شهادة ادخار تسمى «شهادة طلعت حرب» بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- ولا تزيد شهادة بنك مصر الذي تتيحها لعملائها عن عام واحد.

- يحصل عملاء تلك الشهادة على عائد شهري 18% من قيمة الشهادة.

- ويمكن الحصول على تلك الشهادة من أي فروع البنك في كل الأماكن، كما يتيح البنك لعملائه فرصة الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقا للتعليمات السارية.

- يوفر بنك مصر من خلال شهادة طلعت حرب، إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

- يمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.