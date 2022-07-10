مقتل تاجر مواشي في سوهاج بسبب خلافات الجيرة

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تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، يفيد بتلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود بلاغ  لمركز سوهاج من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول المدعو  "محمد ع ا ع"، 30 عاما، تاجر مواشي، ويقيم في دائرة مركز ومدينة سوهاج جثة هامدة، وذلك نتيجة إصابته بطلق ناري بالصدر، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وبسؤال  شقيقه "عادل ع ا ع" سن 37 عاما تاجر مواشي ويقيم بذات الناحية بمركز ومدينة سوهاج، اتهم "حمادة ح ع م"، 43 عاما سائق  ويقيم بذات الناحية بمركز ومدينة سوهاج، بالتعدي على شقيقه، وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، ما أدى لوفاته، وذلك بسبب خلافات الجيرة بأرضهما الزراعية، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وهو عبارة عن بندقية آلية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية وخلافاتهما حول ترسيم الأرض.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

مديرية أمن سوهاج إدارة البحث الجنائي أمن سوهاج خلافات الجيرة

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