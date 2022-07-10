اعرف مواعيد الصلاة اليوم الأحد ثاني أيام عيد الأضحى

يبحث الكثيرون عن مواعيد الصلاة، لأداء الصلاة في مواقيتها المحددة، ونستعرض لكم في السطور التالية مواعيدها في أهم المحافظات:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة



موعد أذان الفجر عند الساعة 3:17 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 12:00 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:36 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 06:59 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:31 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية



موعد أذان الفجر عند الساعة 3:12 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:36 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 06:59 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:32 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:29 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 12:00 ظهرًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:30 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 6:53 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:21 مساءً.