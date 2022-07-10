اعرف مواعيد الصلاة اليوم الأحد ثاني أيام عيد الأضحى
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يبحث الكثيرون عن مواعيد الصلاة، لأداء الصلاة في مواقيتها المحددة، ونستعرض لكم في السطور التالية مواعيدها في أهم المحافظات:
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
موعد أذان الفجر عند الساعة 3:17 صباحًا.
موعد أذان الظهر عند الساعة 12:00 صباحًا.
موعد أذان العصر عند الساعة 3:36 مساءً.
موعد أذان المغرب عند الساعة 06:59 مساءً.
موعد أذان العشاء عند الساعة 8:31 مساءً.
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية
موعد أذان الفجر عند الساعة 3:12 صباحًا.
موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.
موعد أذان العصر عند الساعة 3:36 مساءً.
موعد أذان المغرب عند الساعة 06:59 مساءً.
موعد أذان العشاء عند الساعة 8:32 مساءً.
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط
موعد أذان الفجر عند الساعة 3:29 صباحًا.
موعد أذان الظهر عند الساعة 12:00 ظهرًا.
موعد أذان العصر عند الساعة 3:30 مساءً.
موعد أذان المغرب عند الساعة 6:53 مساءً.
موعد أذان العشاء عند الساعة 8:21 مساءً.