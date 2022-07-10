شديد الحرارة.. تفاصيل طقس اليوم الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس نهار غد الأحد، شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحارا رطبا على السواحل الشمالية، فيما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا لزيادة الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، وأن تنشط الرياح على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

ومن المتوقع أن تظهر شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، كما تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الاسكندرية 31 25

وادى النطرون 35 24

طنطا 35 25

شبين الكوم 35 25

دمنهور 34 24

بلطيم 31 23

مطروح 30 23

السلوم 32 24

سيوة 35 22

بورسعيد 31 25

دمياط 31 23

الزقازيق 36 25

المنصورة 35 24

الاسماعيلية 36 23

السويس 35 24

العريش 32 24

رفح 32 23

رأس سدر 39 25

نخل 36 18

نويبع 35 25

طابا 35 24

كاترين 33 17

الطور 36 25

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 39 31

مرسى علم 36 26

الفيوم 37 24

بنى سويف 37 26

المنيا 38 27

أسيوط 39 27

سوهاج 39 28

قنا 40 29

الأقصر 41 30

أسوان 41 30

ادفو 41 30

أبوسمبل 40 29

الوادى الجديد 42 27

شلاتين 38 28

ابو رماد 38 27

حلايب 34 26

رأس حدربة 33 25