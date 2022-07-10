أمريكا تدعو قادة سريلانكا إلى احتواء الاستياء الشعبي

عربي ودولي
أرشيفية
أرشيفية
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دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، قادة سريلانكا إلى العمل سريعا على معالجة الاستياء الشعبي المتصاعد، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

أشعل محتجون النيران في منزل رئيس الوزراء في سريلانكا، والذي أعلن منذ أسابيع عن انهيار اقتصاد البلاد وإغلاق المؤسسات الحكومية والمدارس أسبوعين بسبب نقص الوقود.

ووفقا لـcnbc فإن المحتجين اقتحموا مقر الإقامة الرسمي للرئيس خلال واحدة من أكبر المسيرات المناهضة للحكومة هذا العام.

وتشهد سريلانكا، مظاهرات قوية بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعم البلاد.

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