"واما": بنسمع مهرجانات ومعندناش مشكلة معاها

استضافت الإعلامية لميس الحديدى، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة "، المُذاع على فضائية "on"، مؤسسى فرقة "واما " فى سهرة خاصة فى أول أيام عيد الأضحى المبارك ووجهت لهم سؤالًا حول رأيهم فى أغانى المهرجانات وهل هى موجة أم نوع غنائى مكمل؟.

ذكر الفنان محمد نور أنهم ليس لديهم مشكلة مع أغانى المهرجانات قائلًا: ماعندناش مشكلة معاها بنسمعها وهى قالب موسيقى جديد وظهرت تجديدات حلوة بعيد عن المهرجانات وقوالب موسيقية وغنائية جديدة زى ويجز مثلًا.. ومبسوط بالتطور فى المزيكا بقى فيه شعبى وراب وأنواع جديدة مكنتش موجودة قبل كده".

وعلق الموزع الموسيقي نادر حمدي قائلًا: "ظاهرة صحية أن تتطور الموسيقى ويصبح هناك أنواع موسيقى كثيرة زى أمريكا وأوروبا فيه نجوم لكل نوع من أنواع الغناء ومافيش هناك نجم لنوع فقط."