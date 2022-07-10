"واما": عقلنا شوية عن زمان.. ولسة بنتعامل مع بعض كأننا صغيرين

تحدث أعضاء فريق واما على سؤال الإعلامية لميس الحديدى عن الذى تغير فيهم بعد مرور 22 عامًا على عمر الفريق منذ ميلاده من جانبه قال الفنان أحمد الشامى أن ماتغير فيه أنه بات أكثر هدوءًا.

ومزح الفنان محمد نور لميس الحديدى خلال لقاء " برنامج " كلمة أخيرة " على شاشة ON": إلى إتغير فى شامى أنه بقى معاه فلوس.. أنا شخصيًا بعد مرور 22 سنة لسه ببص لكل واحد فيهم وكأننا لسه صغيرين وعمرى ماحطيت فى بإلى أننا كبرنا بنتعامل وكأننا لسه صغيرين.. وإحنا عقلنا شوية زمان كنا بنزيط وبنعمل مشكلة على أى حاجة."

ومازحته لميس الحديدي: "كنتوا بتخشوا سوى خناقات وضرب " ليرد محمد نور قائلًا: لا مكناش بنضرب بنتخانق كلاميًا بس وأحمد الشامى كان بيزعق أوى ويعلى صوته لكن وقت التنفيذ بيخلع".