"واما": لما اتشهرنا الناس افتكرونا لبنانيين

أجاب أعضاء فريق "واما" على سؤال الإعلامية لميس الحديدى حول أول اللحظات التى شعروا فيها ببداية النجاح بعد رحلة طويلة من المحاولات ليجيب نادر حمدى قائلًا: مع نزول أول كليب "ياليل".

وتابع خلال لقائهم" برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON":فى ناس كتيرة أول ماظهر الكليب مكنوش عارفين إننا مصريين كانوا فاكرينا لبنانين لان الاستايل كان غريب ".

وذكر محمد نور أنه لم يكن يتوقع ذلك النجاح قائلًا: كنت بقلهم واحدة واحدة " ليقاطعه النجم أحمد الشامى قائلًا: "نور قلى وقتها بعد الكليب ده الناس هتسلم علينا فى الشارع ".

وذكر الفنان أحمد فهمى أنه فى ذلك الوقت كان لازال يمارس العزف وكان وقتها لديه مهرجان يعزف خلاله فى دبى قائلًا: "كنت بعزف مع المغنيين " وقاطعته الحديدى عفت لمين ؟ ليرد: " كل الناس أحلام ومحمد عبده وهانى شاكر".