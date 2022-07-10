جدول مباريات المجموعة الثانية من كأس العالم 2022

الفجر الرياضي
مونديال قطر
مونديال قطر
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مع بداية بطولة كأس العالم 2022 يبحث العديد من عشاق المستديرة من معرفة جدول مباريات كل مجموعة في البطولة وهُنا يستعرض معكم الفجر الرياضي مواعيد مباريات المجموعة الثانية.

الجولة الأولى من المجموعة الثانية:

إنجلترا ضد إيران في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ستاد خليفة الدولى.

الولايات المتحدة الأمريكية ضد ويلز في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة على ستاد أحمد بن على المونديالي.

الجولة الثانية من المجموعة الثانية:

ويلز ضد إيران في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة على ستاد أحمد بن على المونديالي.

الولايات المتحدة الأمريكية ضد إنجلترا في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة على ستاد البيت.

الجولة الثالثة من المجموعة الثانية:

إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة على ستاد الثمامة.

ويلز ضد إنجلترا في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة على ستاد أحمد بن على المونديالي.

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