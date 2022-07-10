أسعار الخضراوات ثاني أيام عيد الأضحى المبارك اليوم الأحد 10-7-2022

استقرت أسعار الخضروات اليوم ثاني أيام عيد الأضحي المبارك حيث تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 4 و7 جنيهات للكيلو، والبطاطس 2 إلى 3.5 جنيه والبصل 1 إلى 2.5 جنيه والكوسة 1.5 إلى 3.5 جنيه.



اسعار الخضراوات اليوم



وسجل سعر كيلو الفاصوليا 6 إلى 7 جنيهات، والجزر من 1.5 إلى 3.5 جنيه، والباذنجان البلدي 1.5 إلى 3.5 جنيه، والرومي 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3.5 جنيه والفلفل الرومي البلدي 2 إلى 4 جنيهات والفلفل الرومي الصوب 3 إلى 4 جنيهات والفلفل الحامي 2 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الفلفل الألوان 7 إلى 11 جنيها في سوق الجملة، والملوخية من 3 إلى 4 جنيهات والخيار الصوب 1.5 إلى 3.5 جنيه والخيار البلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه، والقلقاس من 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا من 2 إلى 4 جنيه والثوم 2 إلى 3 جنيهات واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح الخضروات والفاكهة الطازجة والمجمدة في المنافذ التابعة لها والتي تضم شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة إضافة إلي شركات المجمعات الاستهلاكية الأهرام والنيل والإسكندرية التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وكشف علاء فتحي سالم، العضو المنتدب للمناطق والشؤون التجارية بالشركة المصرية لتجارة الجملة، عن طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات والفواكه الطازجة والمجمدة بفروع التجزئة التابعة للشركة والتي يبلغ عددها 62 فرع في 12 محافظة.

كيلو خيار بسعر 8 جنيهات

كيلو طماطم بسعر 3.5 جنيه

كيس فلفل أخضر حامي بسعر 2 جنيه

فلفل ألوان 500 جرام بسعر 5.5 جنيه

شبكة بطاطس 2 كيلو بسعر 9 جنيهات

طبق مشمش بسعر 15 جنيه

طبق برقوق بسعر 15 جنيه

طبق تفاح أصفر بسعر 30 جنيه

طبق عنب ابيض بسعر 12 جنيه

كيلو كنتالوب بسعر 6.5 جنيه

كيلو مانجو زبدية بسعر 19 جنيه

كيلو مانجو صديقه بسعر 19 جنيه

كيلو مانجو جولك بسعر 17 جنيه

2 كيلو برتقال صيفي بسعر 11 جنيه

بسلة بالجزر بسعر 9.25 جنيه

بسلة سادة بسعر 13.25 جنيه

بامية زيرو بسعر 17.5 جنيه

بامية اكسترا بسعر 22 جنيه

بامية فاين 9 جنيهات

سبانخ بسعر 6.75 جنيه

فاصوليا بسعر 8 جنيهات

ملوخية بسعر 8 جنيهات

خضار مشكل بسعر 8.25 جنيه

شوربة خضار بسعر 8.25 جنيه

خرشوف بسعر 20.75 جنيه

قلقاس بسعر 9.25 جنيه

ورق عنب 250 جرام بسعر 7.25 جنيه

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه من الصعب تحقيق الاكتفاء الذاتي المطلق ولكن نحاول تحقيق اكتفاء يتيح مزايا نسبية لبعض المنتجات، موضحا أن الدولة المصرية في ظل محدودية الموارد ومحدودية الأرض استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع.

]وأضاف " القصير"، أن الدولة حققت اكتفاء ذاتي في العديد من الخضر والفاكهة، موضحا أن المحاصيل السكرية وصلنا لاكتفاء ذاتي بنسبة 92 % وفي الأسماك وصلنا لاكتفاء ذاتي بنسبة 90%، ويتبقى المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة واللحوم الذي نعمل عليه حاليا.

ونوه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأن الدولة تقوم بعدد من المشروعات لزيادة الرقعة الزراعية مثل “توشكى الخير، وشرق العوينات، وغرب المنيا وغيرها، كما عملنا على أن تكون إنتاجية الفدان من القمح، تصل ما بين 20 إلى 25 أردب للفدان الواحد.

وأكمل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن احتياج مصر من اللحوم حوالى مليون طن، ونقوم بإنتاج أكثر من 500 ألف طن ونستورد 400 الف طن، أي أنه ننتج ما يقرب من 55% من احتياجات الشعب المصري.