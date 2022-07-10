التموين: توافر كل احتياجات المواطنين بالمجمعات الاستهلاكية بخصم 30% حتى ثالث أيام العيد

تستمر المجمعات الاستهلاكية طبقًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى فتح أبوابها أمام المواطنين حتى الثالث من أيام العيد، وكشف التقرير الوارد من شركات المجمعات التابعه للوزارة، وتشمل شركة الأهرام والنيل والإسكندرية المجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى شركتى الجملة العامه والمصرية بتوافر كل أصناف السلع بالإضافة إلى اللحوم السودانى الطازجه بسعر 115 جنية للكيلو واللحوم البرازيلى المجمدة بسعر 85 جنية للكيلو، والخراف الحيه سعر الكيلو قائم 90 جنية، والضأن المبرد 135 جنية.

وأضاف التقرير أن كل شركة بها غرفة عمليات مركزية لمتابعه توافر السلع بالمجمعات والتدخل فى أى لحظة حال زيادة الإقبال على سلعه معينها لضخها بكثافة، بإلإضافة إلى غرف العمليات المركزية بوزارة التموين والمديريات التموينية.

وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين/ احمد كمال أنه يتم يوميًا ضخ كميات كبيرة من السلع بالمجمعات الاستهلاكية تصل إلى 50 % عن الأيام العادية.

وأكد المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أحمد كمال أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لديها 1300 مجمع استهلاكي متوفر بهم كل احتياجات المواطنين من كافة الأصناف مؤكدًا أن منافذ جمعيتى وبدالى التموين أيضًا يقومان بتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية مع انتظام معدلات صرف السلع التموينية عن شهر يوليو الجاري.