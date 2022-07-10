أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 10-7-2022

الاقتصاد
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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استقرت أسعار  الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأحد 10 يوليو 2022 ثاني ايام عيد الاضحي المبارك، بعد أن شهدت ارتفاعات  بقيمة 10 جنيه للجرام في تعاملات الامس متأثرة بزيادة سعر الاوقية عالميا.

 

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 875 جنيها

عيار 21 سجل  1005 جنيه

عيار 24 سجل1135 جنيها

الجنيه الذهب 8040 جنيه

 

أسعار الذهب عالميا 

صعد الذهب على نحو طفيف اليوم الجمعة مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على مسار أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية أسابيع بعدما قوضت الطلب على المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 0323 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1744.07 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 % إلى 1740.50 دولار.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بعد مكاسب في الجلستين السابقتين وهو ما دعم الذهب الذي لا يدر فائدة ثابتة.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته منذ 2002، الأمر الذي أبقى الذهب المقوم بالدولار قرب أدنى مستوى في تسعة أشهر الذي بلغه يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 19.23 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 874.52 دولار للأوقية، لكن كليهما يتجه صوب خسائر أسبوعية.

وصعد البلاديوم 0.5 % إلى 2000.68 دولار للأوقية وزاد بنحو 2% خلال الأسبوع

الذهب 18 الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب 18 أسعار الذهب 21

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