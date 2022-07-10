أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 10-7-2022

استقرت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأحد 10 يوليو 2022 ثاني ايام عيد الاضحي المبارك، بعد أن شهدت ارتفاعات بقيمة 10 جنيه للجرام في تعاملات الامس متأثرة بزيادة سعر الاوقية عالميا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 875 جنيها

عيار 21 سجل 1005 جنيه

عيار 24 سجل1135 جنيها

الجنيه الذهب 8040 جنيه

أسعار الذهب عالميا

صعد الذهب على نحو طفيف اليوم الجمعة مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على مسار أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية أسابيع بعدما قوضت الطلب على المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 0323 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1744.07 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 % إلى 1740.50 دولار.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بعد مكاسب في الجلستين السابقتين وهو ما دعم الذهب الذي لا يدر فائدة ثابتة.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته منذ 2002، الأمر الذي أبقى الذهب المقوم بالدولار قرب أدنى مستوى في تسعة أشهر الذي بلغه يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 19.23 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 874.52 دولار للأوقية، لكن كليهما يتجه صوب خسائر أسبوعية.

وصعد البلاديوم 0.5 % إلى 2000.68 دولار للأوقية وزاد بنحو 2% خلال الأسبوع