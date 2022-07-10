المركزي العراقي يحسم تغيير سعر صرف الدينار

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد،  أنه لا يوجد أي مبرر يدعو إلى تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، مشيرا إلى أن الظرف الاقتصادي يعد المعيار الأساسي في تغيير سعر الصرف.

و قال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف إنه لايوجد مبرر لتغيير سعر الصرف في الوقت الحاضر، موضحًا، أن "تغيير سعر الصرف يبقى ضمن سياسة السلطة النقدية وحسب الظروف ".

وأشار إلى أنه " خلال السنوات من 2004 وحتى الآن تغيّر سعر الصرف أكثر من مرة حسب الظروف سواء نحو الارتفاع أو التقليل" حسب وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف، أن" الظرف الاقتصادي هو الحاكم الأساسي ولاتوجد هناك خطة مستقبلية لتغيير سعر الصرف سواء بعد 3 إلى 5 سنوات والظروف الاقتصادية هي التي تحدد ما هو القرار المناسب والذي يلائم الفترة الزمنية حينها".

وأكد، أن" سعر الصرف ضمن السياسة النقدية ومن اختصاص البنك المركزي حصرًا، وعندما يرى أن هناك ضرورة يفكر في تغيير سعر الصرف، ولكن حاليًا لايوجد أي مبرر أو حاجة لتعديله ".

 

سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي 

 

سجَّلت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية، بيع الدولار، 148400 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148300 دينار لكل 100 دولار.

سيرلانكا

مواد متعلقة

هيفاء تقدم رقصات استعراضية في "تيجي" (فيديو)

مشهد طريف.. مواطن يستحم في مسبح رئيس سيرلانكا بعد هروبه (فيديو)
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

ساحر الزمالك السابق.. الأهلي يتحرك لضم صفقة مدوية

خبر سار للأهلي قبل مواجهة فيوتشر في الدوري المصري

سرقة أعمدة إنارة كهرباء قرية أبوصوير البلد بالإسماعيلية.. والأهالي يستغيثون (فيديو)

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثالث أيام عيد الأضحى

طبيب الأهلي يكشف موعد عودة بيرسي تاو لمباريات الأهلي

الزمالك يقترب من ضم أولى صفقاته الصيفية بشكل رسمي

عاجل.. قرار ناري من سواريش بشأن أجانب الأهلي

ديوكوفيتش يفوز بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للعام الرابع على التوالي