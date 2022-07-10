المركزي العراقي يحسم تغيير سعر صرف الدينار

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، أنه لا يوجد أي مبرر يدعو إلى تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، مشيرا إلى أن الظرف الاقتصادي يعد المعيار الأساسي في تغيير سعر الصرف.

و قال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف إنه لايوجد مبرر لتغيير سعر الصرف في الوقت الحاضر، موضحًا، أن "تغيير سعر الصرف يبقى ضمن سياسة السلطة النقدية وحسب الظروف ".

وأشار إلى أنه " خلال السنوات من 2004 وحتى الآن تغيّر سعر الصرف أكثر من مرة حسب الظروف سواء نحو الارتفاع أو التقليل" حسب وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف، أن" الظرف الاقتصادي هو الحاكم الأساسي ولاتوجد هناك خطة مستقبلية لتغيير سعر الصرف سواء بعد 3 إلى 5 سنوات والظروف الاقتصادية هي التي تحدد ما هو القرار المناسب والذي يلائم الفترة الزمنية حينها".

وأكد، أن" سعر الصرف ضمن السياسة النقدية ومن اختصاص البنك المركزي حصرًا، وعندما يرى أن هناك ضرورة يفكر في تغيير سعر الصرف، ولكن حاليًا لايوجد أي مبرر أو حاجة لتعديله ".

سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي

سجَّلت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية، بيع الدولار، 148400 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148300 دينار لكل 100 دولار.