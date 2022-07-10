ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين فى الصين 2.5 % خلال يونيو

كشفت الهيئة الوطنية للإحصاء فى الصين، عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الصينيين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي في يونيو.

وعلى أساس شهرى،عكس مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو انخفاضه بنسبة 0.2 في المائة في شهر مايو ليظل ثابتًا بسبب السيطرة الفعالة على كوفيد-19 والإمدادات الكافية من السلع الاستهلاكية حسب دونغ لي جوان، كبيرة الإحصائيين في الهيئة الوطنية للإحصاء فى الصين.

وانخفضت أسعار المواد الغذائية فى الصين 1.6 في المائة على أساس شهري، لتتوسع من 1.3 في المائة في مايو، ما خفض تضخم الاستهلاك الشهري بنحو 0.3 نقطة مئوية، وفقا للبيانات.

الصين ترصد نوعًا جديد من "أوميكرون"

رصدت مدينة شنغهاي الصينية، نوعا جديدا من سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا، في إشارة إلى التعقيدات التي تواجهها الصين بالتعامل مع السلالات المتحورة الجديدة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق سياسة "صفر كوفيد".

وقال نائب مدير لجنة الصحة في شنغهاي، تشاو داندان، إن المتحور الجديد تم رصده في حالة إصابة بالحي المالي في بودونغ، في الثامن من يوليو، مرتبطة بحالة قادمة من الخارج.

ورفعت شنغهاي شرقي الصين، قيود إغلاق استمرت قرابة شهرين منذ بداية يونيو، لكنها تستمر في فرض قيود صارمة، وتغلق المباني والمجمعات بمجرد ظهور تفش محتمل.

ووفقا لمركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في الصين، فإن المتحور "أوميكرون بي إيه.5" الذي يسبب موجة جديدة من إصابات كوفيد-19 في الخارج، تم اكتشافه لأول مرة في الصين في 13 مايو، في مريض ذكر يبلغ من العمر 37 عاما، وصل إلى شنغهاي قادما من أوغندا.

من جانبه، أوضح عضو مجموعة الخبراء الاستشارية في المدينة، بشأن الوقاية من كوفيد-19، يوان تشنجان، أن المتحور "بي إيه.5" ثبت أنه يتمتع "بمعدل انتشار سريع، وقدرة محسنة على الهروب من الجهاز المناعي".

وأضاف أن التطعيم "ما زال فعالا في منع المتحور من التسبب بأعراض خطيرة أو الوفاة".