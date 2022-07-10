6 ملايين جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع جمارك القاهرة بمزاد علني

ذكرت مصلحة الجمارك المصرية، أن إجمالي حصيلة البيع بجلسة المزاد العلني الخاصة بسيارات وبضائع جمارك القاهرة بلغ 6 ملايين و32 ألفا و460 جنيها.

وأوضحت المصلحة، في بيان اليوم الأحد، أنه تم إجراء المزاد على 41 لوط سيارات، وتم سحب 4 لوطات، كما تم مصادرة تأمين لوط واحد، مشيرة إلى أنه تم البيع النهائي لعدد 25 لوط سيارات، ولم يتم بيع 11 من لوط لعدم وجود عطاء مناسب.

2.7 مليار جنيه ضرائب بجمارك الدخيلة ودمياط خلال يونيو

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يساعد فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية.



تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج خلال يونيه الماضى عن مشمول 7 آلاف و733 شهادة جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، والتفاح، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والمصنوعات النسجية، والأعلاف، وقطع غيار السيارات والموتوسيكلات».

وأضاف التقرير، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغت 430 مليونًا و856 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالى مليار و790 مليونًا و969 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول 3 آلاف و375 بيانًا جمركيًا خلال يونيو الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل»، بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات و49 مليونًا و388 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 14 مليونًا و759 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال يونيو الماضى بلغت نحو 2 مليار و725 مليونًا و470 ألف جنيه.