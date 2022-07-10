فيريرا يحسم مستقبل روقا مع الزمالك

ينتظر مسؤولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور موقف المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض من تمديد عقد محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق خلال الفترة المقبلة.

موقف فيريرا من تمديد عقد روقا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن مسؤولي القلعة البيضاء ينتظرون قرار فيريرا، لحسم تجديد التعاقد مع محمد أشرف روقا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد أشرف روقا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر أن روقا، يمتلك أكثر من عرض من أندية الدوري الممتاز على رأسهم من سيراميكا كليوباترا، ولكن اللاعب ينتظر تحديد مصيره مع النادي الأبيض؛ للبت في العروض المقدمة له.

وفي سياق آخر يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، مساء الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.