إصابة 25 طفلا باشتباه تسمم نتيجة تناولهم وجبة كشري في قنا

أصيب 25 طفلا، باشتباه تسمم وحالة إعياء، نتيجة تناولهم وجبة كشري، من محل في نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

إسعاف قنا



وتلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا يفيد إصابة 23 طفلا، باشتباه تسمم وحالة إعياء، نتيجة تناولهم وجبة كشري، من محل في نجع حمادي، شمال محافظة قنا، حيث أصيبوا بأعراض قىء وإعياء، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

الحالة الصحية للمصابين



وانتقلت القيادات الأمنية وقيادات الصحة إلى المستشفى للوقوف على الحالة الصحية للمصابين، والذين تم وضعهم تحت الملاحظة الصحية؛ لحين تحسن حالتهم وبيان الوقوف على حالتهم الصحية.