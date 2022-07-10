صيف البحرين "١٤" ينطلق غدا.. بمشاركة نجوم بحرينيين صاعدين

ينطلق يوم غد الإثنين الموافق 11 يوليو 2022م مهرجان صيف البحرين في نسخته الرابعة عشرة بشعار "صيف البحرين، ذهب للعين"، لتكون بذلك بداية ثلاثة أسابيع متواصلة من العمل الثقافي ما بين متحف البحرين الوطني، الصالة الثقافية ومركز الفنون.

وتستضيف الصالة الثقافية أولى حفلات المهرجان في تمام الساعة 7:00 مساءً وهي أمسية للموسيقى الكلاسيكية برفقة ثلاثة نجوم بحرينيين صاعدين هم محمد النجّار، هيا الحمد وليان الحمد، حيث سيقدّمون عزفًا على آلة البيانو، والدعوة إلى الحفل عامة.

وتنظّم هيئة البحرين للثقافة والآثار المهرجان حتى 31 يوليو 2022م يوميًا من الساعة 5:00 وحتى 9:00 مساءً. ويتضمن برنامج صيف البحرين برنامجًا مكثّفًا من النشاط الثقافي يشمل سلسلة من ورش العمل، وأنشطة مشوّقة تتنوع ما بين العروض والفعاليّات الفنيّة والترفيهيّة المباشرة على خشبة الصالة الثقافيّة، بالإضافة إلى تشكيلةٍ من المطاعم المتنقّلة ومسابقة نجم نخول وغيرها الكثير، ليحظى الزوّار من جميع الأعمار بأوقاتٍ ممتعة.

وستقدّم هيئة التراث التابعة لوزارة الثقافة السعودية عددًا من ورش العمل في مركز الفنون والتي تسعى إلى التعريف بالحرف اليدوية الشهيرة في المملكة العربية السعودية كورشة حرفة التطريز، ورشة حرفة القط العسيري، ورشة السفن الشراعية وورشة صناعة الفخار. إضافة إلى أنشطة أخرى مثل مبادرة المستكشف الصغير التي تسعى إلى إعداد جيل يعي أهمية الآثار ويحميها ويحتفي بها ومشروع نقوش الذي يهتم بإحياء التراث الوطني السعودي المتمثل بالفنون الصخرية والنقوش.

وبالتزامن من مهرجان صيف البحرين، تنطلق خلال شهر يوليو 2022م برنامج مبادرة "الحرفيّ الصغير"، في مركز الجسرة للحرف. وتختص المبادرة بتعليم الحرف اليدوية وتعزيز مفهوم التراث دعمًا لجهود إحياء الحرف التقليدية في البحرين، وعلى مدار أربعة أسابيع وبمعدل يومين في الاسبوع، سينخرط الصغار بين الأعمار 7 و12 سنة في البرنامج المكون من ورش عمل تركز على جوانب الحرف البحرينية. وتشتمل تلك الورش على الفخار، صناعة الصناديق المبيّتة، وسفّ الخوص، والنقش على الجبس وهي من ضمن أهم الحرف الرائجة اليوم.

هذا وتتوجه هيئة البحرين للثقافة والآثار بجزيل الشكر والامتنان إلى المشاركين في مهرجان صيف البحرين 2021م، بداية من وزارة الداخلية ومجلة وطني، وزارة شؤون الشباب والرياضة، المجلس الأعلى للبيئة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مركز عيسى الثقافية ووزارة القافية السعودية (هيئة التراث).

كما وتشكر الهيئة السفارات والجهات التي ساهمت في إثراء برنامج المهرجان وهي سفارات كل من: الولايات المتحدة الأميركية، جمهورية إندونيسيا، جمهورية كوريا، فلسطين، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية الهند، مملكة تايلند وجمهورية باكستان، أما الجهات المساهمة فهي: مركز تدريب المرأة للصناعات الوطنية، مؤسسة إشارة واستوديو الطبيعة مساحة للتعلم، أيضًا داعمي المهرجان وهم: مايسترو للمعدات الموسيقية وشركة AA لتأجير السيارات، إضافة إلى كل من ساهم في إنجاح مهرجان صيف البحرين هذا العام من كوادر وموظفي الهيئة ومقدّمي ورش العمل والأنشطة من فنانين ومبدعين.

تستمر العروض في الصالة الثقافية مع عرض العلوم الشهير لمسرح "برينياك ريميكسد" ويقام لثلاثة أيام متتالية، 12 و13 و14 يوليو، يتبعه بالتعاون مع سفارة فلسطين يوم 15 يوليو العرض المسرحي "القنديل الصغير" من تقديم فريق بيت بيوت التابع لتلفزيون فلسطين وهو عرض مقتبس من قصة القنديل الصغير للكاتب والأديب الفلسطيني الراحل غسان كنفاني.



ويوم 16 يوليو تستضيف الصالة بالتعاون مع سفارة جمهورية كوريا عرضًا يعكس تاريخ كوريا عبر الرقص والموسيقي من تقديم فريق الأداء الفني الكوري "MAKERS"، أما في يوم 21 يوليو وبالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأميركية فيقدّم مسرح ميسولا مسرحية أليس في بلاد العجائب.



ويوم 17 يوليو سيكون جمهور الصالة الثقافية على موعد مع عرض الفلامنكو الإسباني، وعلى مدار ثلاثة أيام، 22 و23 و24 يوليو، تستضيف الصالة الثقافية عروض فرقة سيرك داسيلفا للدمى من المملكة المتحدة. وتستمر عروض الصالة يوم 25 يوليو مع عرضين بالتعاون مع سفارة جمهورية إندونيسيا لدى البحرين هما الرقص الشعبي الإندونيسي الحي وأداء موسيقى أنغكلونغ المباشرة. وعلى مدار أيام 29 و30 و31 يوليو يقام العرض المسرحي ثورة فقاعات ماركو ورولاندا من إيطاليا.

أما بالنسبة لورش العمل، فتقام الورش ما بين الصالة الثقافية، متحف البحرين الوطني ومركز الفنون ويصل عددها على مدار الأسابيع الثلاثة للمهرجان إلى أكثر من 500 ورشة عمل تتنوع ما بين الحرف اليدوية، الفنون التشكيلية، العلوم، الموسيقى وغيرها.

ويقدّم مهرجان صيف البحرين نشاطًا مستمرًا على مدار إقامته ما بين الساعة 5:00 و9:00 مساءً في مركز الفنون، كركن سرد القصص الذي يقام ما بالتعاون مع مركز عيسى الثقافي، وزارة الثقافة السعودية (هيئة التراث) وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البحرين، وركن مجلات الأطفال الذي يقام بالتعاون مع مجلة وطني من وزارة الداخلية والركن الترفيهي، إضافة إلى أنشطة نهاية الأسبوع التي تتضمن الرسوم المباشرة على الوجه لشخصيات نخول أو الشخصيات المفضلة لدى الأطفال.

كذلك تعود إلى مهرجان الصيف مسابقة نجم نخّول التي تتيح للأطفال ما بين 7 و15 عامًا المشاركة وإبراز مواهبهم الفنية في مجالات الموسيقى والغناء والتمثيل.



وستقام تجارب الأداء على مدار يومي 18 و19 يوليو فيما تقام التصفيات النهائية يوم 27 يوليو على خشبة الصالة الثقافية.