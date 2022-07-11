لارا إسكندر: زوجي أرميني وأحببت أن أقدم شيئا عنهم عبر " كيرة والجن "

الفجر الفني
لارا إسكندر
لارا إسكندر
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قالت المطربة لارا إسكندر، إن زوجها أرميني، ولهذا السبب أحبت تقديم  شيء  عن الأرمن في مصر من خلال فيلم كيرة والجن.


وأضافت المطربة لارا إسكندر، خلال مداخلة هاتفية  خلال " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON":  لو كنت همثل مرة واحدة في حياتي، وأحب أمثلها مع مروان حامد، وفيلم كيرة والجن كان تجربة مميزة.


فيما قال الفنان كريم عبدالعزيز، إن فيلم كيرة والجن زي ابني البكري بين أفلامي. وأضاف: دوري في الفيل الأزرق مهم وشقلبلي حياتي ونقطة فاصلة في حياتي. 


بدوره قال المخرج مروان حامد: فيلم الفيل الأزرق كان مخاطرة كبيرة من كريم عبدالعزيز.

أبطال فيلم كيرة والجن لارا اسكندر سينما

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