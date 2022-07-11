أفلام العيد 2022.. إيرادات خيالية لفيلم "كيرة والجن" (صور)





لا يزال فيلم "كيرة والجن" بطولة النجم كريم عبدالعزيز والنجم أحمد عز والنجمة هند صبري يتصدر إيرادات السينما المصرية فى موسم عيد الأضحى المبارك.



وحقق دور العرض السينمائية، إيرادات قدرها 11 مليون و207 ألف جنيه، لـ6 أفلام معروضة، هي كيرة والجن، بحبك، عمهم، إلى جانب الأفلام المستمر عرضها من عيد الفطر وهي واحد تاني، العنكبوت، زومبي.



وحسب أرقام مدير التوزيع السينمائي في شركة دولار فيلم، فقد حققت الأفلام المعروضة فى أول أيام عيد الأضحى، أرقاما قياسية مقارنة بالأعوام السابقة التى انتشرت فيها جائحة كورونا.

كيرة والجن يتصدر عرش الإيرادات

تصدر فيلم "كيرة والجن"، عرش إيرادات افلام السينما فى عيد الأضحى، محققًا 5 مليون و39 ألف جنيه.



"كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبدالرسول، وتامر نبيل، إخراج مروان حامد.

فيلم بحبك الثاني



وجاء في المركز الثاني، جاء فيلم "بحبك"، محققًا 3 مليون و205 ألف، وهو من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، ومدحت تيخة، وشهد الشاطر، وعالية راشد، تأليف وإخراج تامر حسني.

وتدور أحداث الفيلم تدور حول مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة، ما يجعل أحداثه محيرة جدا، لافتا إلى أن الفيلم كوميدي في إطار رومانسي بحت غائب عن الساحة الفنية منذ فترة.

فيلم عمهم



وفي المركز الثالث جاء فيلم "عمهم"، محققًا 2 مليون و950 ألف جنيه، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من «سيد رجب، محمد لطفي، محمد سلام، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر، والشحات مبروك.

الفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي،



أفلام عيد الفطر

ومن أفلام عيد الفطر المستمر عرضها فى موسم عيد الأضحى فيلم "واحد تاني" للفنان أحمد حلمي، محققا 7 ألاف جنيه.

الفيلم بطولة أحمد حلمى، روبى، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، نسرين أمين، أحمد مالك، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم: عمرو وهبة، تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.



وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل في وظيفة أخصائي اجتماعي داخل مصلحة السجون، ويُجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، ثم يقابل أحد زملاء دراسته القدامى في السجن، ويكتشف أنه أصبح رجلَ أعمالٍ ناجحًا، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع كل أصحابهم المشتركين بينهما ليكتشف أحمد حلمي أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.

وفيلم العنكبوت، بطولة أحمد السقا محققًا 3 ألاف جنيه، من بطولة أحمد السقا، وإخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك في بطولته كل من منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبد الوهاب، ريم مصطفى، محمود غريب.

ويجسد أحمد السقا خلال أحداث الفيلم، دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت تحت المراقبة وحياته مهددة، وتتصاعد الأحداث من الأكشن طوال أحداث العمل.

وحقق فيلم "زومبي"، 1381 جنيه، وهو بطولة على ربيع، حمدى المرغنى، كريم عفيفى، تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، إخراج عمرو صلاح، إنتاج كريم السبكي ومحمد السبكى.