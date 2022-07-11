يبحث الكثيرون عن مواعيد الصلاة في ثالث أيام عيد الأضحى، ونقدم لكم في السطور التالية مواعيد الصلاة اليوم الاثنين، ثالث أيام العيد.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:17 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 11:59صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:35 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 06:58 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:29 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

- أذان الفجر عند الساعة 03:12 صباحًا.

- أذان الظهر عند الساعة 11:56 صباحًا.

- موعد أذان العصر عند الساعة 3:34 مساءً.

- موعد أذان المغرب عند الساعة 6:56 مساءً.

- موعد أذان العشاء عند الساعة 8:29 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

يرفع أذان الفجر عند الساعة 3:27 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 11:57 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:25 مساء.

موعد أذان المغرب عند الساعة 6:48 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:15 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:29 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:30 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 6:53 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:20 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:13 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:59 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:36 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 06:59 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:312 مساءً.