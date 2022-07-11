حار على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الاثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة وارتفاعا في نسبة الرطوبة.

منخفض الهند الموسمي

وأشارت الهيئة في بيان، إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الجوي وارتفاع في درجات الحرارة.

تحذيرات عاجلة للمواطنين

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين وخاصة السائقين على الطرق من شبورة مائية صباحًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤيةالأفقية.

طقس الاثنين

وأوضحت، أن البلاد تشهد اليوم الاثنين، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية فيما يكون طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وتتوقع الهيئة، أن البلاد تشهد طقسًا معتدلًا على كافة الأنحاء

الظواهر الجوية

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية اليوم الإثنين حيث تشهد اليوم سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 29 درجة.