"بسبب الهزار".. شاب يصيب قريبه بطلق ناري في سوهاج

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تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، يفيد بتلقي إخطار من مأمور مركز شرطة جهينة  بمحافظة سوهاج بورود لمركز شرطة جهينة من مستشفى طهطا العام بوصول المدعو محمد ا ا ع، سن 45 عاما، عامل  ويقيم بناحية  دائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج  مصابًا  برش خرطوش بالظهر وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وقد تم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي.


على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية إلى مستشفى طهطا المركزي لاستحواب المصاب وعمل التحريات اللازمة وبالانتقال وبالفحص وسؤال شقيقه المدعو أحمد ا ا ع، سن 25  عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية بمركز جهينة بمحافظة سوهاج.

اتهم نجل عمومته المدعو إبراهيم ا م ا، سن 33 عاما سائق، ويقيم بذات الناحية بمركز جهينة بمحافظة سوهاج بالتعدي على شقيقه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابته  بسبب المزاح أثناء جلوسهما على أحد المقاهي بذات الناحية.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة دون قصد أثناء مزاحه والمصايب، وقد كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

مساعد وزير الداخلية مديرية أمن سوهاج مركز شرطة إدارة البحث الجنائي

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