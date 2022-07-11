مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث سير بالبحيرة

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لقى شخص مصرعه فيما أصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين (تروسيكل) وآخر بمركز أبو المطامير، في محافظة البحيرة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

وتلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد استقبال المستشفى جثة شخص و5 آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين (تروسيكل)  وآخر بنطاق ذات المركز، ويجري تحرير محضر بالواقعة.

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة (محمود أ. م.)، 50 سنة، مقيم بناحية أبو المطامير، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.

مركز شرطة مدير أمن البحيرة حادث سير حادث تصادم

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