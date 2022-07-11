محمد الصاوي يطرح روايته الأولى "5 شارع السعادة"

يستعد الإعلامي محمد الصاوى لحفل توقيع روايتة (٥ شارع السعادة) والصادره عن دار تشكيل للطباعة والنشر والتوزيع وذلك في حفل سيٌقام داخل النادي الاهلي على هامش اقامة هيئة الكتاب معرضا للكتاب داخل النادي في ٢٢ من الشهر الجاري.

وكشف الصاوى، في تصريحات صحفية تفاصيل روايته الجديدة لافتًا أنها تتكون من 3 فصول وتتناول 5 شخصيات من المجتمع المصري في دراما واقعية، منهم شخصية باسم (محمد صلاح) لافتًا إلى أن كلمة 5 في العنوان يرجع لعدد شخصيات الرواية.

وتحدث الصاوي عن تفاصيل شخصية (محمد صلاح) في الرواية لافتًا أنه دور لاعب الكره الذى يلعب الكره مرغما بدوافع أبيه ليكون لاعبا مشهورا ويكتشف نفسه بالصدفه كفنان كبير وينجح بعد أن يختار ما يريده هو لا ما يريده الأهل، لافتًا أنه يقصد من طرح الشخصية بهذا الشكل لطرح مناقشة أدبية حول الاختلاف بين ما يريده الآباء لأبنائهم ورغبات أبنائهم نفسها.

وتتناول الرواية شخصيات (علي) القادم من الريف ويبحث عن المنصب والجاه باي طريقه مشروعه وغير مشروعه ليصل إلى أهدافه، و(راضى) الاخ الاصغر المتناقض الذى يبحث عن السعاده بالرضى والاجتهاد فياتيه النجاح والشهرة العالميه وهو في الريف، والشخصية الرابعة (احلام) التي تبحث عن السعاده بترك حبها الحقيقي بحثا عن المظاهر البراقه وتترك خطيبها بالاضافة لشخصية محمد صلاح وباسم الذي يبحث عن سعادته بطريقة غريبة.

وأوضح الصاوي أن الرواية تتناول فكرة الوصول للسعادة، حيث تفتقد شخصيات الرواية السعادة، بينما السعادة موجودة بين أيدهم دون أن يدروا، بينما يمكن لآخرين الحصول على السعادة بمنتهى السهولة.

وأشار الصاوي أنه ينوي ترجمة الرواية لأكثر من لغة لافتًا أنه ينوي طرح نسخة سماعية لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في سماع الرواية.

جدير بالذكر أن محمد الصاوي هو مذيع مصري عمل بعدد من الفضائيات الخاصة ويعمل حاليًا مذيع بقناة (مدرستنا 3).