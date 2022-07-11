مقتل 5 مدنيين في هجوم إرهابي ببوركينا فاسو

لقي 5 مدنيين مصرعهم بينهم طفل، وأصيب 8 عسكريين، خلال هجوم لمسلحين إرهابيين، على مقر مفرزة عسكرية في (بارسالوجو) الواقعة شمالي بوركينا فاسو، أمس الأحد.

وأشار الجيش في بيان، إلى تنفيذ عمليات جوية وبرية لتعقب المهاجمين، مؤكدا تدمير قاعدة لوجستية للعناصر الإرهابية.

وقالت رئاسة أركان جيش بوركينا فاسو، إن معارك دارت بين عناصر مفرزة (بارسالوجو) العسكرية ومجموعة إرهابية مسلحة هاجمت مقر المفرزة.

وأوضحت أنه بموازاة الهجوم على المقر كانت مجموعة إرهابية أخرى تشن هجوما على مدنيين في المنطقة نفسها، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.