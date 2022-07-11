الليلة.. محمد عدوية ضيفا على التلفزيون المصري

يستضيف برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، اليوم الإثنين، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، المطرب محمد عدوية، وذلك الساعة العاشرة مساء.

وفى وقت سابق طرح المطرب محمد عدوية، اليوم الأربعاء، أغنية جديدة ‏تحمل اسم "الناس نوعين"، وشارك ‏عدوية فى الأغنية، مطرب الراب سداوي.

وطرح مؤخرا النجم محمد عدوية أحدث أغانيه التى تحمل اسم "استضعفونى" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من كلمات أحمد شكرى وتوزيع وألحان مونتى ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.