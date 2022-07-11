ترامب: بايدن سرق الانتخابات مني

عربي ودولي
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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شارك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في الحملة الانتخابية لسارة بايلن، الحاكمة السابقة لولاية ألاسكا، واستمر المسؤول السابق، في الترويج لنظرية أن الرئيس الأميركي جو بايدن سرق فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأبقى ترامب الغموض سائدًا حول إمكان ترشحه في الانتخابات الرئاسية في بلاده المقررة في عام 2024، وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية.

وأوضح ترامب، أمام حشود بملعب أنكوريج، أن الانتخابات مزورة ومسروقة، مضيفا أن الولايات المتحدة تشهد تدميرًا ممنهجًا.

وتابع الرئيس الأمريكي السابق أنه كان مرشحًا مرتين وفاز مرتين، والآن قد يتعين عليه أن يعيد الكرة.

الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

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