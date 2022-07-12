يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وفيوتشر بث مباشر live

يلتقي الأهلي بنظيره فيوتشر في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ما هو توقيت مباراة الأهلي وفيوتشر؟

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الأهلي وفيوتشر، يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر يوليو الجاري.

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موعد مباراة الأهلي وفيوتشر

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد فيوتشر في المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

وتذاع مباراة ضد نظيره فيوتشر على الهواء مباشرة، عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.