نتيجة مباراة الأهلي ضد فيوتشر في الدوري المصري 12 يوليو 2022

صالح الأهلي جماهيره ونجح في العودة إلى طريق الانتصارات بعدما حقق فوزًا عريضًا على ضيفه فيوتشر بأربعة أهداف دون مقابل، وذلك في المباراة التي جرت مساء اليوم الثلاثاء على استاد السلام ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل رباعية الأهلي كلًا من محمد مجدي أفشة "هدفين" وعلي معلول وأحمد عبد القادر

الشوط الأول.. 3 أهداف دفعة واحدة

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد هاني ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وعلي معلول، وفي الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وثلاثي المقدمة طاهر محمد طاهر وصلاح محسن وحسام حسن.

نوايا الأهلي الهجومية ظهرت منذ الدقيقة الأولى بعدما استخلص محمد مجدي أفشة الكرة من غنام محمد داخل منطقة جزاء فيوتشر ليسدد كرة قوية مرت بسنتيمرات قليلة بجوار القائم الأيسر لمحمود جنش.

واضطر طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي إلى مغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 5 متأثرًا بالإصابة في العضلة الخلفية ليدفع ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأحمر بزميله أحمد عبد القادر العائد من الإصابة.

وفي الدقيقة 9 نجح محمود جنش حارس مرمى فيوتشر في إنقاذ فرصة خطيرة لفريقه بعدما تصدى لكرة من صلاح محسن، ليتوقف اللعب بعدها بدقائق قليلة نتيجة إصابة محمد هاني لاعب الأهلي في العضلة الأمامية.

ولم يتمكن هاني من استكمال المباراة ليغادر الملعب رفقة طبيب الأهلي أحمد أبو عبلة ويدفع سواريش بكريم فؤاد بديلًا له في الدقيقة 14.

واستمر ضغط الأهلي على دفاعات فريق فيوتشر حيث أرسل علي معلول كرة قطرية من الطرف الأيسر خرج لها جنش من مرماه وأمسكها بثبات قبل أن تشكل الخطورة على مرماه.

ونجح محمد مجدي أفشة في ترجمة سيطرة الأهلي إلى هدف بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتدت من يد محمود جنش ووصلت لصلاح محسن داخل المنطقة لكن رأسية محسن ارتطمت بالقائم الأيسر وتصل لأفشة مُجددًا ليسددها قوية داخل الشباك معلنًا تقدم المارد الأحمر بالهدف الأول في الدقيقة 23.

بعد الهدف الأول للأهلي تخلى فريق فيوتشر عن دفاعه وانطلق الخطير أحمد رفعت من الناحية اليسرى وأرسل كرة عرضية لتسقط من يد محمد الشناوي وتصل محمد فاروق الذي سددها رأسية باتجاه المرمى لكن علي معلول ظهر في الوقت المناسب وأخرج الكرة من على خط المرمى ليُحافظ على تقدم فريقه.

وسدد صلاح محسن كرة قوية من خارج منقطة الجزاء لكنها علت عارضة محمود جنش حارس مرمى فيوتشر في مباراة اليوم.

وفي الدقيقة 34 حرم القائم الأيسر لفيوتشر أحمد عبد القادر لاعب الأهلي من الهدف الثاني بعدما راوغ جوزيف جوناثان على حدود المنطقة ويسدد الكرة أرضية زاحفة لكنها ارتطمت بالقائم وتتحول إلى ركلة مرمى.

واحتسب حكم المباراة محمد الحنفي ركلة جزاء لصالح حسام حسن في الدقيقة 40 بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء من جانب جوناثان نجويم لينفذها علي معلول داخل الشباك مسجلًا الهدف الثاني للأهلي في المباراة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول نجح محمد مجدي أفشة في تسجيل الهدف الثالث بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

الشوط الثاني.. الأهلي ينهي على فيوتشر بالهدف الرابع

وقبل بداية هذا الشوط أجرى علي ماهر المدير الفني لفيوتشر أول التغييرات في صفوف فريقه بإشراك محمد رضا "بوبو" بدلًا من محمود شعبان الظهير الأيمن مع عودة عمر كمال عبد الواحد إلى قيادة الجبهة اليمنى.

بدأ فريق فيوتشر الشوط الثاني باحثًا عن تقليص النتيجة وكاد محمد عبد المنعم مدافع الأهلي أن يتسبب في مشكلة لدفاع فريقه لكن كرته مرت إلى أيمن أشرف ومنه إلى ركلة ركنية نفذت وتصل إلى غنام محمد الذي سدد كرة قوية بعيدة تمامًأ عن عارضة محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 57 ومن تمريرات رائعة من لاعبي الأهلي وصلت الكرة إلى حمدي فتحي الذي مررها إلى زميله عمرو السولية ببينة متقنة داخل منطقة الجزاء ليسددها السولية قوية وتمر بجوار القائم الأيسر لمحمود جنش وتضيع فرصة تعزيز النتيجة للمارد الأحمر.

وخطف محمد مجدي أفشة الكرة من سعد سمير مدافع فيوتشر على حدود منطقة الجزاء ليمررها إلى عمرو السولية في الناحية اليسرى الذي بدوره مررها لزميله أحمد عبد القادر ليضعها داخل الشباك معلنًا الهدف الرابع للأهلي في اللقاء وذلك مع الدقيقة 59.

بعد الهدف الرابع للأهلي دفع علي ماهر مدرب فيوتشر بمروان محسن بدلًا من محمد فاروق، ليُسدد مروان كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 66 تصدى لها محمد الشناوي ببراعة.

ورمى البرتغالي ريكاردو سواريش مدرب الأهلي بثلاثة تغييرات في صفوف فريقه بإشراك محمد فخري وأليو ديانج وياسر إبراهيم بدلًا من محمد مجدي أفشة وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم، ليرد عليه علي ماهر بإشراك مصطفى البدري بدلًا من غنام محمد.



وسدد حسام حسن كرة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء ليتصدى لها محمود جنش وتصل إلى صلاح محسن الذي تابعها بتصويبة ارتطمت في الشباك الخارجية للمرمى.

وفي الدقيقة 73 أرسل عمر كمال كرة عرضية متقنة لزميله مصطفى البدري داخل منقطة الجزاء ليقابلها الأخير بمقصية رائعة لكنها مرت بسنتيمترات قليلة للقائم الأيمن لمحمد الشناوي حارس الأهلي.

ووصلت الكرة إلى كريم نيدفيد لاعب فيوتشر داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 77 ليسددها أرضية قوية أمسكها محمد الشناوي بثبات ليرد أحمد عبد القادر بكرة علت عارضة جنش.

وحصل فيوتشر على ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء الأهلي سددها أحمد رفعت في حائط الصد لتصل إلى مصطفى البدري الذي سددها أعلى عارضة محمد الشناوي وتتحول إلى ركلة مرمى.

وأضاف حكم المباراة محمد الحنفي 3 دقائق وقت بدل من الضائع لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بأربعة أهداف نظيفة.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 48 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد فيوتشر عند 39 نقطة في المركز الرابع.

