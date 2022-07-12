لايف Zamalek... مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب دون تقطيع yalla shoot

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك
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يواجه نادي الزمالك نظيره المقاولون العرب في الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز مساء يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من يوليو.

ما هو موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب؟

وتبدأ مباراة الزمالك والمقاولون الغرب في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد القاهرة.

إحتياطي

وكان الزمالك حقق الفوز في الجولة الثالثة والعشرين أمام نظيره فريق سيراميكا كيلوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتُذاع مباراة الزمالك ضد نظيره فريق المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لإذاعة مباريات الدوري الممتاز.

ويُذكر أن الزمالك يحتل عرش جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 51 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.

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