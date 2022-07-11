أسعار الخضراوات في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك اليوم الإثنين 11-7-2022

تغلق معظم محلات الخضار والفاكهة خلال أيام عيد الأضحي المبارك لذلك يبحث المواطنين على أماكن لبيع الخضراوات والفاكهة خلال تلك الفترة فى حالة عدم تخزينهم للكمية التى تكفيهم لفترة العيد، ومع إغلاق المحلات وقلة العرض تستقر أسعار الخضراوات والفاكهة ليتراواح كيلو الطماطم ما بين 4 إلى7 جنيهات والبطاطس 2 و3.5 جنيه والبصل 2.5 جنيه والكوسة 1.5: 3.5 جنيه.

ماهي أسعار الخضراوات اليوم؟



يتراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 6 إلى 7 جنيهات، والملوخية من 3 إلى 4 جنيهات والخيار الصوب 1.5 إلى 3.5 جنيه والخيار البلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه، والباذنجان البلدي 1.5 إلى 3.5 جنيه، والرومي 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3.5 جنيه والجزر من 1.5 إلى 3.5 جنيه،والفلفل الرومي البلدي 2 إلى 4 جنيهات والفلفل الرومي الصوب 3 إلى 4 جنيهات والفلفل الحامي 2 إلى 4 جنيهات، الفلفل الألوان 7 إلى 11 جنيهاوالقلقاس من 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا من 2 إلى 4 جنيه والثوم 2 إلى 3 جنيهات واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات.



أماكن بيع الخضار والفاكهة خلال أيام عيد الأضحي المبارك؟

يتوافر بيع الخضراوات والفاكهة فى الهايبر ماركت الكبري ومنافذ وزاة التموين من خلال شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة إضافة إلي شركات المجمعات الاستهلاكية الأهرام والنيل والإسكندرية التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ما هى أسعار الخضار والفاكهة بمنافذ وزارة التموين؟

كيلو خيار: 8 جنيهات

كيلو طماطم: 3.5 جنيه

كيس فلفل أخضر حامي: 2 جنيه

فلفل ألوان نص كيلو: 5.5 جنيه

شبكة بطاطس 2 كيلو: 9 جنيهات

طبق مشمش: 15 جنيه

طبق برقوق: 15 جنيه

طبق تفاح أصفر: 30 جنيه

طبق عنب ابيض: 12 جنيه

كيلو كنتالوب: 6.5 جنيه

كيلو مانجو زبدية: 19 جنيه

كيلو مانجو صديقه: 19 جنيه

كيلو مانجو جولك: 17 جنيه

2 كيلو برتقال صيفي: 11 جنيه

بسلة بالجزر: 9.25 جنيه

بسلة سادة: 13.25 جنيه

بامية زيرو: 17.5 جنيه

بامية اكسترا بسعر 22 جنيه

بامية: 9 جنيهات

سبانخ: 6.75 جنيه

فاصوليا: 8 جنيهات

ملوخية بسعر 8 جنيهات

خضار مشكل بسعر 8.25 جنيه

شوربة خضار بسعر 8.25 جنيه

خرشوف بسعر 20.75 جنيه

قلقاس بسعر 9.25 جنيه

ورق عنب 250 جرام بسعر 7.25 جنيه

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير على صعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي المطلق ولكن هناك إمكانية لتحقيق اكتفاء يتيح مزايا نسيبة لبعض المنتجات لذلك استطاعت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتي بالمحاصيل السكرية بنسبة 92 % وفي الأسماك بنسبة 90%، وتعمل حاليا على تحقيق الاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة واللحوم.

ومصر تقوم بعدد من المشروعات لزيادة الرقعة الزراعية مثل توشكى الخير، وشرق العوينات، وغرب المنيا وغيرها، وتعمل على رفع إنتاجية الفدان من القمح، لتصل 20 إلى 25 أردب للفدان الواحد.

ومصر تحتاج حوالى مليون طن من اللحوم ، وتنتج أكثر من 500 ألف طن وتستورد 400 الف طن.