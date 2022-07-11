أسعار الدواجن اليوم الإثنين 11-7-2022

استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم وبالرغم من تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من انتاج الدواجن ولكن الزيادة الكبيرة في الأسعار نتيجة لارتفاع أسعار بعض أعلاف الدواجن، والتي ارتفع بعضها بنسبة 256% وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:

ما هي أسعار الدواجن اليوم؟

سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 32 و33 جنيهًا للكيلو

سعر كيلو الدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو

سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 26 و27 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو بين 45 و46 جنيها للكيلو



أسعار البيض اليوم



سعر كارتونة البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 62 و63 جنيهًا

سعر كارتونة البيض الأحمر بين 65 و66 جنيهًا

سعر كارتونة البيض البلدي بين 62 و63 جنيهًا للكرتونة



أسعار الكتاكيت

سعر الكتكوت الأبيض بين 5 و5.25 جنيه

سعر الكتكوت "ساسو" بين 4.25 و4.50 جنيهات

سعر الكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من انتاج الدواجن ولكن الزيادة الكبيرة في الأسعار هو ارتفاع أسعار بعض أعلاف الدواجن، والتي ارتفع بعضها بنسبة 256%.

وأوضح الدكتور حاتم صلاح الدين، رئيس جامعة دمنهور السابق، وخبير أمراض الدواجن، أن مصر بدأت في تفعيل الخريطة الوبائية الخاصة بأنفلونزا الطيور بعد أن تم التصديق على البحث المقدم إلى المعهد الفيدرالي الألماني، كما أعلن عن تجهيز الخريطة الوبائية الخاصة بإنفلونزا الطيور لبدء العمل بها في مصر، موضحًا أنه سيتم رفع توصيات الملتقى السنوي لرواد صناعة الدواجن والخريطة الوبائية إلى الجهات المسئولة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة بالاشتراك مع بعض شركات القطاع الخاص لتفعيل الخريطة على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.

وتطرح منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية لحوم ودواجن خلال فترة عيد الأضحى وقامت بتخفيض أسعار اللحوم خلال تلك الفترة ليصبح سعر اللحوم السودانى الطازجه بسعر 115 جنية للكيلو واللحوم البرازيلى المجمدة بسعر 85 جنية للكيلو، والخراف الحيه سعر الكيلو قائم 90 جنية، والضأن المبرد 135 جنية، وسبق أن تم نشر أماكن شوادر منافذ الوزارة لبيع الخراف الحيه.