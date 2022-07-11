سر حذف حلا شيحة لصورة ابنتها

حلا شيحة، توجد العديد من النجمات والمشاهير في موقع الاهتمام وخاصة حال الإقبال على ارتداء الحجاب والابتعاد عن الأضواء لفترات طويلة ثم العودة.

حلا شيحة مطلوبة

وتصدرت الفنانة حلا شيحة اليوم الاثنين الموافق الـ11 من يوليو 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما قامت بحذ صورة ابنتها.

حلا شيحة

سبب حذف حلا شيحة لصورة أولادها

وتساءل الكثيرون عن سبب حذف حلا شيحة لصورة ابنتها ولا سيما بعدما نشرتها وشاركتها مع جمهورها على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

الهجوم على حلا شيحة

وتعرضت حلا شيحة لهجوم كبير شنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليها فور نشرها صورة لابنتها الكبرى، مع والدها وبناتها الصغار على "إنستجرام" ليفاجأ الجميع بحذفها الصورة.

ظهور ابنة حلا شيحة

وظهرت ابنة النجمة حلا شيحة في الصورة المنشورة دون حجاب ا جعل البعض يظن أنها النجمة حلا وخاصة لقرب الشبه بينها وبين ابنتها، لتقرر حذف الصورة.

صورة حلا شيحة ووالدها

وشن رواد مواقع التواصل هجوما كبيرا على حلا شيحة بعدما نشرت صورة لبناتها الـ4 مع والدها الفنان التشيكلي أحمد شيحة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 2022.

رسالة حلا شيحة

وكتبت حلا شيحة على الصورة التي شاركتها على إنستجرام قبل حذفها: "عيد مبارك وإجازة سعيدة.. عيد مبارك على الجميع يا رب.. كل عام وأنتم بألف خير وسعادة وصحة وسلامة وراحة هنية يا رب.. وينعاد علينا وعليكم وإحنا بأحسن حال يا رب".

حجاب حلا شيحة

يُذكر أن حلا شيحة قد ابتعدت عن عالم الشهرة والتمثيل منذ عام 2006 بعد تصويرها فيلم "كامل الأوصاف" حيث تزوجت وارتدت النقاب، لتعود إلى الفن بعد انفصالها عن زوجها عبر بوابة مسلسل "زلزال" الذي قام ببطولته محمد رمضان بعد غياب 19 عاما.