أسعار الأسماك اليوم الإثنين 11-7-2022

شهدت أسعار الأسماك فى مصر اليوم استقرارا ملحوظا مع إغلاق معظم المحلات وتوجه المواطنين للحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث سجل البلطى مقاس رقم 1 سعر 29 إلى 35 جنيها بسوق الجملة، والبلطى مقاس 2 من 22 إلى 25 جنيها، والبلطى الأسوانى من 20 إلى 40 جنيها، والفيليه البلطى 30 إلى 160 جنيها وقشر البياض 30 إلى 160 جنيها.

وسجل سعر البياض الأملس مقاس 1 تسجيل مستويات 60 إلى 110 جنيهات وقراميط 10 إلى 20 جنيها والثعابين 50 إلى 250 جنيها والمكرونة الخليجى من 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 70 إلى 83 جنيها والبرانيس الإسكندرانى 70 إلى 78 جنيها.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها، والبرانيس الإسكندرانى 55 إلى 65 جنيها والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها وسمك موسى 90 إلى 150 جنيها والكابوريا 30 إلى 130 جنيها. وبلغ سعر الجمبرى الجامبو مقاس 2 ما قيمته 155 إلى 255 جنيها والجمبرى مقاس 2 مجمد بلغ 90 إلى 170 جنيها والجمبرى مقاس 3 من 170 إلى 140 جنيها.

ما هو حجم الثروة السمكية في مصر

وقال صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، إن مصر تنتج أكثر من 2 مليون طن من الأسماك، في حين أن الإنتاج في 2010 لم يكن يزيد عن 1.6 مليون، ومن المتوقع ان يزيد الانتاج لـ3 مليون من الأسماك وفقًا لخطة الدولة 2030.

وتابع "مصيلحي"، أن الاستزراع السمكي للجمبري بدأ مع بركة غليون، والانتاج يقترب من 2000 طن من الجمبري، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على الانتهاء من الاستزراع السمكي في 30 ألف فدان خاصة الجمبري والبوري والعديد من الانواع الاخرى.

ولفت إلى أن مصر رقم 3 على مستوى العالم في استزراع السمك البلطي، و90% من إنتاج هذا النوع قائم على القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من أنواع البلطي التي تتحمل المياه العذبة والمالحة.

وأضاف أن الهيئة حددت 21 موقعًا للاستزراع السمكي في البحرين الأحمر والمتوسط، مشيرًا إلى أن أنواع الأسماك التي سيتم زراعتها في البحر الأحمر تختلف عن البحر المتوسط بسبب اختلاف البيئة البحرية.