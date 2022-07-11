تراجع حاد في الأسهم الأوروبية مع القلق حيال إمدادت الطاقة ومتحور أوميكرون

شهدت الأسهم الأوروبية تراجع حاد خلال تعاملات اليوم وسط مخاوف المستثمرين حيال إمدادات الطاقة ومع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين واكتشاف متحور فرعي جديد من المتحور أوميكرون مما أثر على الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية.

وبدأ نورد ستريم1، أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي لألمانيا، أعمال صيانة اليوم الاثنين. ومن المتوقع أن تتوقف الإمدادات لمدة عشرة أيام لكن الحكومات والأسواق والشركات تخشى من مد وقف الخط بسبب الحرب في أوكرانيا مما قد يعطل ملء مستودعات التخزين استعدادا للشتاء.

وأوقف المؤشر Stoxx600 الأوروبي موجة صعود استمرت 3 أيام لينخفض 1.1% بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أفضل أداء أسبوعي في 7 أسابيع يوم الجمعة.

وتراجعت أغلب القطاعات الرئيسية في أوروبا فتراجع قطاع التعدين 3.5% وقطاع المنتجات الفاخرة، التي يأتي جزء كبير من الطلب عليها من الصين، بنسبة 2.8%.

ومما زاد من قلق المستثمرين كذلك اقتراب سعر اليورو من التعادل مع الدولار لما قد يسببه ذلك من أثر على أرباح الشركات في الربع الثاني.

وتبدأ الاثنين 11 يوليو تموز عمليات صيانة سنوية لأكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مع توقع توقف تدفق الغاز لمدة عشرة أيام ولكن الحكومات والأسواق والشركات تخشى أن يتم تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا.

وينقل خط أنابيب "نورد ستريم 1" نحو 55 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق. وستستمر عملية الصيانة من 11 إلى 21 يوليو تموز.

هذا وخفضت روسيا في الشهر الماضي تدفق الغاز إلى 40% من الطاقة الإجمالية لخط الأنابيب مشيرة إلى التأخر في إعادة المعدات التي تقوم بإصلاحها شركة Siemens energy الألمانية في كندا.

وقالت كندا في مطلع الأسبوع إنها ستعيد التوربينات التي تم إصلاحها ولكنها قالت أيضا إنها ستوسع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.

وتخشى أوروبا أن تمدد روسيا الصيانة المقررة للحد بشكل أكبر من إمدادات الغاز الأوروبية مما يؤدي إلى تعطيل خطط تخزين كميات من الغاز لفصل الشتاء وتفاقم أزمة الغاز التي أدت إلى اتخاذ تدابير طارئة من الحكومات وفواتير عالية بشكل مؤلم للمستهلكين.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إنه يتعين على البلاد مواجهة احتمال أن تعلق روسيا تدفقات الغاز عبر نورد ستريم 1 إلى ما بعد فترة الصيانة المقررة.

ونفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا تستخدم النفط والغاز لممارسة ضغوط سياسية قائلًا إن الإغلاق الناجم عن الصيانة حدث منتظم ومقرر وأن لا أحد "يخترع" أي إصلاحات.