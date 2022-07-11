سعر الدولار يرتفع لأعلى مستوى له منذ 24 عامًا

ارتفع سعر الدولار لأعلى مستوى له منذ 24 عامًا مقابل الين الاثنين 11 يوليو تموز بعد أن أشارت النتائج الطيبة التي حققها التحالف المحافظ الحاكم في اليابان إلى عدم وجود تغيير في السياسات النقدية المتساهلة وعززت مخاوف النمو العالمي الدولار كملاذ آمن على نطاق أوسع.

وارتفع الدولار إلى 137.28 ين في التعاملات الصباحية، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 1998. ثم قلص الدولار هذه المكاسب بشكل طفيف وارتفع 0.6% إلى 136.93.

وارتفع الدولار أيضًا أمام اليورو الذي انخفض 0.38% إلى 1.0144 دولار متجها مرة أخرى صوب أدنى مستوى له منذ 20 عامًا والذي سجله خلال التعاملات يوم الجمعة، تاركًا مؤشر الدولار مرتفعًا 0.4% عند 107.3.

ماذا فعلت أسعار الذهب مع ارتفاع سعر الدولار؟

وانخفضت أسعار الذهب الاثنين 11 يوليو تموز مع استقرار الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ 20 عامًا ليستمر الضغط على الطلب على الذهب المقوم بالدولار.

وهبط سعر الذهب 0.1% إلى 1740.16 دولار للأونية بحلول الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1739.50 دولار.

وانخفض الذهب لرابع أسبوع على التوالي يوم الجمعة متضررًا من صعود الدولار والمراهنات على الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي تكتسب قوة بعد بيانات الوظائف الأميركية القوية.

هذا واستقر الدولار قرب أعلى مستوى له منذ نحو 20 عامًا، مما جعل المشترين الأجانب يبتعدون عن الذهب.

وبدأت الأسهم الآسيوية بشكل حذر مع استعداد المستثمرين لتقرير التضخم الأميركي الذي قد يفرض زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة.

وبالحديث عن المعادن الأخرى، فقد هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 19.27 دولار للأونصة كما انخفض البلاتين 1% إلى 887.89 دولار. وتراجع البلاديوم 1.3% إلى 2153.50 دولار بعد ارتفاعه بنحو 10% يوم الجمعة.

وهبطت أسعار النفط نحو دولار واحد الاثنين 11 يوليو تموز في تعاملات متقلبة بعد أن طغت المخاوف بشأن الركود وقيود الصين لمكافحة كوفيد -19 على المخاوف المستمرة بشأن نقص المعروض.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 82 سنتًا أو 0.8% إلى 106.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:14 بتوقيت غرينتش.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار أو 1% إلى 103.75 دولار للبرميل.

وكانت التعاملات ضعيفة بسبب عطلة عامة في مناطق من جنوب شرق آسيا.

هذا وسجلت تعاقدات كل من الخامين انخفاضا أسبوعيا الأسبوع الماضي بعد أن هيمنت على السوق مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة للحد من التضخم قد يؤدي إلى ركود ويضعف الطلب على النفط.